В Харькове горело студенческое общежитие – пострадали 6 человек

В Харькове в ночь на 27 октября произошел пожар в студенческом общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники, в результате которой пострадали шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Информация о пожаре спасателям поступило в 04:15.

«По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 5 этаже девятиэтажного общежития горят домашние вещи и холодильник. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов из верхних этажей общежития», – отметили в ГСЧС.

Спасатели вытащили из задымленного помещения 5 студентов, а также эвакуировали 35 человек.

В результате пожара пострадало шесть человек: трое студентов из комнаты, где возник пожар, и еще трое ребят из других комнат. Они пытались самостоятельно потушить пожар еще до прибытия спасательных подразделений.

С диагнозом незначительное отравление угарным газом их доставили в отделение токсикологии 2-й городской больницы для обследования.

Пожар локализовали в 04:30, а в 5:07 полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, как на Николаевщине из-за перегрузки электросети горела квартира.