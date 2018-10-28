Российские дипломаты поздравили Австрию флагом Латвии

Российская миссия при ОБСЕ поздравила Австрию с национальным днем, приложив к поздравлению флаг Латвии.
Скриншот поздравления опубликовал посол Украины в Австрии Александр Щерба.
«Российские дипломаты в Вене поздравили Австрию по случаю Национального дня. Или это была Латвия?», - написал Щерба.
В начальном твите российской миссии содержался текст с поздравлением и фото флагов Латвии и России. Позже публикацию удалили и опубликовали уже с австрийским флагом.
Russian diplomats in Vienna congratulated Austria 🇦🇹 on its National Day. Or was it Latvia 🇱🇻? pic.twitter.com/xYtegqAzJw— olexander scherba (@olex_scherba) 26 октября 2018 г.
Флаг Латвии и Австрии похожи цветами. У Латвии это три полоски двух цветов - красный-белый-красный в соотношении 2:1:2. У Австрии такое же сочетание цветов, но в соотношении 1:1:1.
Напомним, как петербуржских депутатов поздравили с 23 февраля открытками с флагом протектората гитлеровской Германии.