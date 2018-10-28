В исследовании на демократичность Николаев занял средние позиции среди областных центров Украины

Николаев в результате исследования на определение уровня прозрачности, демократичности и вовлеченности общества в принятии управленческих решений занял 14-е место среди 24 городов - областных центров.

Исследование проводилось с мая по август 2018 года в рамках проекта USAID «Граждане в действии». Эксперты проанализировали 300 решений местных советов, а также процедуры, регулирующие доступ жителей 24 областных центров к управлению своими городами. В пятерку самых демократичных городов вошли Черновцы, Киев, Хмельницкий, Львов и Краматорск.

Эксперты выделили в Николаеве проблемы с демократичностью в процедуре проведения общественных сборов, местных инициатив, общественных экспертиз, а также рекомендуют изменить регламент исполкома и горсовета.

Подробнее с результатами можно ознакомиться на сайте исследования.