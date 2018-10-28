В Голландии загрузили вторую партию кроватей для николаевских больниц

В субботу, 27 октября, в Голландии была загружена вторая партия медицинских кроватей для медучреждений Николаева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк, который курирует данный процесс.

Накануне он вылетел в Голландию, чтобы руководить процессом на месте. Итоге, все 100 кроватей были загружены и в понедельник, 29 октября, будут проходить таможенные процедуры.

«Вспоминаю вчерашний день. Он был хорош. Интересные нюансы. Работала интернациональная бригада. Грузчиками выступили на этот раз поляки, руководимые чрезвычайно смышленым русским пареньком, эмигрантом из Латвии. Тут я поквитался за наших заробитчан) Оператором автопогрузчика был голландец. Реальный виртуоз. Экипажи двух фур были с Западной Украины. Настоящий интернационал, делающий благое дело для нашего города. Машины загружены и ждут

Как известно, для того, чтобы доставить эту партию кроватей, нужно было собрать 7 тысяч евро, которые в итоге дали николаевские бизнесмены.

Ранее из Голландии уже были доставлены 50 кроватей. Средства на их доставку также предоставили николаевские бизнесмены и небезразличные граждане.