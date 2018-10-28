«У меня нет политического опыта и это жирный плюс»: Зеленский со сцены порассуждал, стоит ли ему идти в Президенты

Украинский актер и шоумен, один из основателей студии «Квартал 95», Владимир Зеленский публично порассуждал о намерении участвовать в президентских выборах 2019 года.

Это произошло на сцене во время концерта юмористического шоу «Вечерний квартал», передает «NikLife».

Зеленский признался, что его на протяжении долгого времени засыпают вопросами о том, на самом ли деле он решился принять участие в президентской гонке. Поэтому, он решил для всех это официально прокомментировать.

- У меня есть юридическое образование – и это плюс для меня. Но... у меня не политического опыта... И это жирный плюс! – начал выступление Зеленский, а потом представил на сцене номер, касающийся его политических планов.

Он не сказал ни да, ни нет.

- Я идти в президенты не хо...тя, посмотрим, – завершил свое первое политическое выступление Владимир Зеленский.

Он сказал, что его обижает то, когда говорят, что деньги ему на выборы Президента может дать только олигарх Игорь Коломойский. Под конец на сцену вышли другие артисты «Квартала» и объявили, что сейчас проходит съезд партии «Слуга народа», на котором Зеленский должен объявить, что идет в Президенты.

- Согласны ли вы, чтобы лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского выдвинуть в Президенты? - задали зрителям вопрос со сцены.

В зале многие подняли руки, но, что характерно, далеко не все. Тогда сам Зеленский поставил вопрос по другому, спросив, кто за то, чтобы он не шел в Президенты..

Напомним, ранее Зеленский рассказал, для чего создали партию «Слуга народа».