«Как будто он общественник»: Сенкевич раскритиковал своего заместителя Степанца за «взрывы», которые тот себе позволяет

Александр Сенкевич и Юрий Степанец Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что иногда его заместитель по вопросам ЖКХ Юрий Степанец ведет себя не как вице-мэр, а как общественник, делая те или иные заявления.

Об этом шла речь в ходе телепередачи «Добрый вечер» на телеканале «НИС ТВ».

Напомним, в пятницу, 26 октября в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета Юрий Степанец заявил, что в учебные учреждения закупают продукты по завышенным ценам.

Комментируя эту ситуацию, Сенкевич отметил, что Степанцу «нужно быть более сдержаннее в свих высказываниях».

– Тем более, что он не профильный зам. Тем более, что рядом сидел профильный зам (Владимир Крыленко, – ПН) и он мог поделиться. Юрий Борисович вообще иногда позволяет себе такие взрывы, как будто он общественник. Если у тебя есть такие подобные факты, то у нас есть антикоррупционный департамент, сообщи туда, о чем я ему сказал. Это, во-первых. Во-вторых, продукты питания у нас закупаются централизованно и это все публичная информация. Это не надо скрывать. А у него там «одна баба сказала». Если есть такие факты, то мы их будем искать и наказывать, – резюмировал Сенкевич.

Стоит отметить, что это уже не в первый раз в публичной плоскости происходит спор между Александром Сенкевичем и Юрием Степанцом.

Напомним, что после отставки Сенкевича Степанец заявил, что тогдашний вице-мэр Антон Турупалов, который курировал вопрос получения кредита от Европейского инвестиционного банка на приобретение транспорта отозвал письмо с согласованием 2,9 миллионов евро и попросил вместо них 10 миллионов евро, в результате чего банк принял отрицательное решение по запросу.

Тогда, Александр Сенкевич выступил с опровержением заявлению Степанца и заявил, что процесс получения кредита от Европейского банка реконструкции и развития на приобретение транспорта идет. После чего Степанец обвинил Сенкевича в лукавстве.

А уже после восстановления Сенкевич повздорил со Степанцом из-за аварии коллектора, которая произошла на улице Лескова.