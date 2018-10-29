В Украине отсутствует системная государственная психосоциальная реабилитация ветеранов, - военный прокурор Матиос

Системной государственной психосоциальной реабилитации и адаптации ветеранов в Украине сейчас нет. То, что есть, фрагментарно и перепутано с лечебным делом.

Об этом в интервью для ZN.UA сказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Временная потеря нетрудоспособности, санатории профсоюзов, которые якобы предоставляют психологическую реабилитацию на средства местных бюджетов, куда перенаправлены деньги, — все это очень иллюзорно и неэффективно.

По его словам, так сложилось, что ни один военный не признает наличия у себя признаков ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство - ред.).

- Но, как бы это кому-то ни хотелось скрыть, из-за динамичности нынешней жизни, мощности информационного потока и непонимания, где правда, а где ложь; на фоне стагнации войны, когда каждый день сидишь мишенью в окопе, видишь потери, и картинка не меняется, — отдельные признаки ПТСР есть у каждого второго, — отметил он.

По словам прокурора, сейчас на 250 тысяч военных приходится всего 632 психолога. Часть их сидит в Генштабе, часть — по мобильному принципу куда-то приезжает, инспектирует, кратковременно мониторит подразделения. Есть также волонтерские организации, которые не могут все охватить.

- В Минсоцполитики к этой весне не прописали порядок освоения денег для реабилитации военных. В прошлом году около 40 млн гривен они списали на… ортопедические стельки. Поскольку средства не были освоены, на этот год дали вдвое меньше, — сообщил Матиос. — Профсоюзам и санаториям выгодно осваивать госсредства. Они дописали в предоставлении услуг психореабилитационные мероприятия — и все. А что это за мероприятия — никому не понятно. Нет единого государственного центра принятия решений.

По словам собеседника, Минздрав вообще этим вопросом не занимается. Армии же хватает всего прочего (от призыва и до потерь).

- Я хочу уже и сейчас дать армии инструмент, который бы делал безопасными и локализовал не последствия, а причины ПТСР, — заявил главный военный прокурор. — Институт Ирины Пинчук совместно с нами разработал тесты со стандартным перечнем признаков возможного начала ПТСР. Но эти знания надо донести конкретным офицерам. Поэтому сейчас мы организовали в Краматорске недельные курсы для 100 офицеров с выдачей сертификата о получении знаний по вопросам ПТСР, утвержденного Минздравом. Если то, что мы сделали в Краматорске, сделать по всей Украине, армия получит где-то до 1000 подготовленных по вопросам раннего выявления признаков ПТСР офицеров.

Напомним, на Киевщине СБУ разоблачила местного депутата в разворовывании средств, выделенных на реабилитацию участников АТО