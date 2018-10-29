Мэр Николаева отчитал главу Центральной райадминистрации за рекламу на остановках: «Вы терпилы, или представляете горвласть?»

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич отчитал главу Центральной райадминистрации Александра Березу за неудовлетворительную работу по уборке рекламы с металлических конструкций остановочных комплексов по улице Садовой.

Об этом стало известно в понедельник, 29 октября в ходе аппаратного совещания у мэра.

Так, Береза сообщил, что райадминистрация решила обратиться к предпринимателям, которые осуществляют там деятельность, чтобы они покрасили столбы, а также к работникам соцсферы, чтобы те убрали там существующую рекламу. Однако такие решения возмутили мэра Сенкевича.

— Секундочку, какие соцработники, вы что? Я не могу понять, чья собственности эти остановочные комплексы. Чей он? Береза, сколько у вас человек, которые следят за этим остановочным комплексом? Четыре? Все понятно, и вот это они ходят и составляют 4 протокола в месяц? - негодовал городской голова.

В частности, он дал поручение главному архитектору Николаева Андрею Цымбалу подготовить на земельную комиссию проект решения о расторжении договоров аренды предпринимателям.

— Что это вообще такое? Кто вы такие, ребята? Вы терпилы какие-то, или вы городскую власть представляете? Я не могу этого понять. Мы будем давать им людей, чтобы они ходили и сдирали рекламу с их конструкций. Та убрать эту конструкцию и сдирать нечего будет, сегодня же. Если я вечером буду ехать, и там будут эти бумажки висеть на остановочном комплексе, я лично буду выносить на сессию вопрос о разрывании договора аренды земли. Нужно еще проверить, как они там оказались. И это не единичный случай, а вы будете посылать им людей, чтобы они сорвали рекламу - это сюрреализм какой-то, - прокомментировал Сенкевич.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич рассказал, как следует бороться с надписями на фасадах домов. В частности он предложил закрасить все это раствором цемента, а также штрафовать собственников фасадов, чтобы они поняли, что лучше закрасить самим, чем выплачивать постоянные штрафы.

Также он предлагал, остановки и другие металлические конструкции обклеены объявлениями закрашивать краской с песком, чтобы на поверхности не клеилась бумага.