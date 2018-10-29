Запустить тепло в домах николаевцев планируют после 10 ноября: «Сэкономим деньги людей при оплате платежей»

В жилых домах Николаева пуск тепла планируется после 10 ноября, чтобы не отапливать улицы.

Об этом заявил мэр Александр Сенкевич, в понедельник, 29 октября, в ходе аппаратного совещания.

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец сообщил, что готовность по городу к отопительному сезону составляет 100%. Его слова также подтвердили и директора теплогенерирующих организаций, сообщив, что котельные готовы к запуску тепла на 100%, и отопление подадут сразу, как только температура будет на протяжении трех дней держаться на уровне 8 градусов тепла или ниже.

— На сегодняшний день это даже не следующая неделя (отметка в +8 градусов, - ПН). После 10 ноября, - сообщил вице-мэр по энергоэффективности Александр Омельчук.

Также он добавил, что согласно решению исполкома по пуску тепла в социально-культурной сфере, некоторые руководители уже подали заявки и подключены к теплообеспечению.

Мэр Николаева Александр Сенкевич добавил, что причина подачи тепла после 10 ноября зависит не от нежелания горвласти, а в том, чтобы николаевцы сэкономили на оплате коммунальных платежей.

— Тут вопрос не в том, что мы не хотим запускать тепло, а в том, что мы понимаем, что для многих николаевцев при сегодняшней погоде легче чуть-чуть утеплиться, чем потом получать платежки…фактически мы будем греть улицу…Мы должны понимать, что у нас сдвигаются погодные циклы и то, что у нас такая теплая осень, грозит нам холодной зимой. Поэтому те деньги, которые мы сэкономим людям, потом это позволит пользоваться ими в марте, - резюмировал мэр.

Напомним, что по состоянию на пятницу, 26 октября, в Николаеве большая часть домов готовы к старту отопительного сезона.