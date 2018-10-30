В Нидерландах установят первый стальной мост, созданный при помощи 3D-печати

Нидерландская компания MX3D построила первый в мире стальной пешеходный мост, сделанный с помощью технологий 3D-печати. Его установят Амстердаме в 2019 году на одном из каналов.

Об этом сообщает «Громадське».

Проект воплощали в течение трех лет, отрабатывая новые методы проектирования и производства. После оптимизации дизайна, массу 12-метрового моста удалось довести примерно до четырех тонн.

Мост целиком изготовлен по технологии 3D-печати методом дуговой сварки: робот-манипулятор со сварочным аппаратом нарастил конструкцию из стальной проволоки. Скорость печати при таком подходе превышала 2 кг в час. В то же время килограмм расходного материала стоил примерно пять евро, а это на порядок дешевле стального порошка, который используют в более традиционном методе печати металлом.

Инженеры будут отслеживать структурную целостность, вибрации, деформации, нагрузки и погодные условия благодаря датчикам, встроенным в конструкцию. Мост продемонстрировали на выставке Dutch Design Week в Эйндховене, поскольку работы над реконструкцией канала, где его должны были установить, затянулись.

Напомним, что ранее британская компания испытала летающее такси.