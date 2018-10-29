«Работаем»: Тендерный комитет «Николаевоблтеплоэнерго» раскрыл предложения по реконструкции котельных в городе

В понедельник, 29 октября, тендерный комитет ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» раскрыл тендерные предложения по компоненту «Реконструкция котельных города Николаева», который является составляющей проекта «Поднятие энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель вышеупомянутого проекта на ОКП Егор Клецов.

«Сегодняшнему дню предшествовали полтора года системной работы – конкурс по выбору проектировщика, разработка тендерной документации, техническая работа с участниками тендера и т.д. И вот, долгожданное открытие тендерных предложений по самому значимому компоненту «Реконструкція котелень в м.Миколаїв» проекта «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України». В присутствии членов тендерного комитета предприятия, представителя центральной группы управления проектом при Минрегионбуд и представителей компаний-участников были открыты три пакета технико-экономических предложений. Все три предложения приняты к технической и финансовой оценке с дальнейшим ее согласованием с наблюдательной группой Мирового Банка. Как говорится - вскрытие покажет) Прям хочется порадоваться за всех нас, ура, что ли! Работаем!» – написал Клецов.

Напомним, ранее ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с рабочим визитом посетила наблюдательная миссия Всемирного банка, чтобы ознакомиться с ходом реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».