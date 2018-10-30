В Японии принцесса вышла замуж за «простолюдина» и отказалась от титула

Принцесса Японии Аяко вышла замуж. Ее избранником стал 32-летний Кэй Морито – сотрудник судоходной компании «Ниппон Юсен».

Об этом сообщает «Дождь».

28-летней девушке пришлось отказаться от своего титула, поскольку она выходит замуж за «простолюдина». Аяко – дочь умершего в 2002 году Норихито, двоюродного брата императора Японии Акихито. Аяко после свадьбы получит 1,3 миллиона долларов от государства, чтобы поддерживать образ жизни, который «соответствует ее прежнему статусу».

Напомним, что о свадьбе было объявлено в 2017 году.