В Австралии художники разрисовали зернохранилища в произведения искусства

В Австралии художники нарисовали граффити на зернохранилищах, тем самым превратив их в настоящие полотна картин.

Об этом сообщает «InfoResist».

Авторы проекта, Silo Art Trail, также подготовили специальную карту, по которой можно спланировать поездку по стране.

Проект Silo Art Trail был запущен два года назад, инициатором которого был Брисбен Гвидо Ван Хелтен: он путешествовал по разным странам, создавая крупномасштабные фрески на домах и зернохранилищах.

Позже его пригласили примкнуть к команде известных художников из Австралии и других стран мира — они объездили штат Виктория, познакомились с местными жителями и превратили зернохранилища в произведения искусства.