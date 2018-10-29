«Завтра должен вернуться в Одессу»: В Нигерии из плена освободили украинского моряка

Фото: Marine Traffic Из плена в Нигерии освободили украинского моряка Валерия Зубицкого, который входит в состав экипажа швейцарского торгового судна «MV Glarus».

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал на своем аккаунте в Twitter.

Как известно, в сентябре в территориальных водах Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна «MV Glarus».

«Благодарю всех, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу», - написал Климкин.

Напомним, 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что обмен экипажей украинского судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками, и крымского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, невозможен, поскольку все эти рыбаки являются гражданами Украины.

Также ранее адвокат заявил, что задержанные ФСБ в оккупированном Крыму очаковские рыбаки объявили голодовку.

Напомним, что ранее омбудсмен сообщал, что к морякам задержанного в оккупированном Крыму украинского судна «ЯМК-0041» не пускают адвокатов. 9 мая стало известно, что Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием ФСБ членов экипажа очаковского рыболовецкого судна «ЯМК-0041».

Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Федеральную службу безопасности РФ с требованием отпустить удерживаемых в оккупированном Крыму украинцев, членов экипажа судна «ЯМК-0041».