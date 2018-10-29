«Николавецы могут и потерпеть три часа»: Пока на полумарафон, из-за которого 4 ноября перекроют центр города, зарегистрировалось более 500 людей

В Николаеве на полумарафон от Новой почты, который будет проходить в воскресенье, 4 ноября пока зарегистрировалось более 500 людей, в том числе и двое иностранцев.

Об этом стало известно в понедельник, 29 октября в ходе пресс-конференции.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что такое мероприятие должно проводиться в Николаеве и с каждым годом будет приобретать все большую массовость.

— Более того у нас очень большой проспект Центральный, у нас большая улица Соборная и всей Украине нужно знать, что у нас в городе проводиться большой марафон, в самом центре города, приезжать, принимать участие и зарабатывать медали. Думаю, что жители наши гостеприимные и будут принимать людей в город и смогут потерпеть три часа перекрытия Центрального проспекта, - отметил он.

Александр Сенкевич Также он добавил, что Николаев не первый в стране город, который участвует в таком масштабном марафоне, при том что в других городах перекрывали более широкие и длинные дороги, а также более важные дороги, нежели проспект Центральный в Николаеве.

— Важность этого мероприятия, его позитив и спортивное назначение намного важнее какой-то опасности не спланировать правильно движение по городу, - заявил Сенкевич.

В частности, стало известно, что по всему маршруту забега будет дежурить патрульная полиция, которая будут регулировать движение транспорта и пропускать его, если на дороге не будет людей. Однако троллейбусы на это время все же прекратят свое движение. Также будут пропускать машины «скорой» помощи, полицию и другие службы оперативного реагирования.

— Можно было конечно провести его на стадионе на Темводе, раз 100 стадион нужно пробежать по кругу и всем понятный марафон, 20 метров пробежали и все счастливы, можно провести на еще не открывшемся аэропорту – туда-сюда. Вопрос в том, чтобы открывать Николаев миру, и чтобы сюда приезжали люди, чтобы поучаствовать в марафоне, - прокомментировал Сенкевич жалобы жителей по поводу маршрута марафона.

Так, будет несколько дистанций, в частности некоторых из них будут платные: 10 километров – 425 гривен, 21 километр – 550 гривен. Бесплатными будут «детские» дистанции – 300 метров, 1 километр и 3 километра. В тоже время представитель компании организаторов New Run Дмитрий Герщенко отметил, что люди, которые не могут оплатить забег будут бежать бесплатно.

Дмитрий Геращенко

По словам Геращенко, пока подали заявку на участие более 500 человек, также есть два иностранца. В общей сложности ожидают около 2 тысяч человек. При этом он отметил, что пока не считали количество зарегистрировавшихся на детские дистанции. Призеры полумарафона получат денежные и другие ценные призы.

Напомним, что в мэрии уточнили, как 4 ноября перекроют движение в центре Николаева.

Движение транспорта ограничат: