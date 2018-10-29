Вторая партия голландских медкроватей уже едет в Николаев – для оплаты транспорта не хватает еще более двух тысяч евро

Еще сто медицинских кроватей из Голландии уже пересекли границу и направляются в сторону Украины.

Об этом сообщил директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк у себя на странице в Facebook.

По словам Трофанюка, два грузовика с кроватями и с необходимыми документами поехали в сторону польско-украинской границы. Ориентировочно кровати приедут в четверг, первого ноября.

— Голландская таможня дает добро. Около часа тому два грузовика с кроватями для николаевских больниц с полным пакетом документов поехали в сторону польско-украинского кордона. Ориентировочный срок прибытия на таможенный пункт в Константиновку - 1.11.18., четверг, - написал Михаил Трофанюк.

Также он отметил, что а данный момент для оплаты транспорта недостает еще 2 тысячи 300 евро из семи тысяч.

— На данный момент было собрано в совокупности 3200 евро, получены надежные гарантии еще на 1500 евро. Итого - 4700 евро при необходимых 7000. Прошу общественность о посильной помощи, - добавил Михаил Трофанюк.

Ранее сообщалось, что представители голландской больницы готовы отдать Николаеву 50 специальных кроватей для медицинских учреждений бесплатно, однако на то, чтоб их перевезти из Голландии в Украину, нужны деньги.

Позже стало известно, что в Николаевскую больницу скорой медицинской помощи в качестве гуманитарной помощи от голландской больницы поставят 50 специальных медицинских кроватей.

8 октября, в Николаев прибыли 56 медицинских кроватей, которые в качестве гуманитарной помощи были переданы голландской клиникой St. Jans Gasthuis (SJG).

Позже стало известно, что еще сто специализированных медицинских кроватей готовы для отправки в Николаев из Голландии.