В Николаеве запустили 11 котельных в больницах, школе и библиотеке

В Николаеве стартовал отопительный сезон в учреждениях социальной сферы.
Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.
В образовательных и медицинских учреждениях, которые подали заявки на пуск теплоносителя, заработали 11 котельных:
- Детская библиотека (ул. Спасская, 66-к)
- Городская больница №1
- Областной наркологический диспансер
- Николаевская областная психиатрическая больница
- Городской противотуберкулезный диспансер
- Реабилитационный центр (ул. Спортивная, 29)
- Городской родильный дом №3
- Городской родильный дом №1
- Семейная амбулатория (ул. Верхняя, 1)
- Школа-интернат №4
- Детская инфекционная больница.
Ранее сообщалось, что запустить тепло в домах николаевцев планируют после 10 ноября: «Сэкономим деньги людей при оплате платежей».