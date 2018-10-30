В Николаеве запустили 11 котельных в больницах, школе и библиотеке

Фото: иллюстрация из интернета В Николаеве стартовал отопительный сезон в учреждениях социальной сферы.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В образовательных и медицинских учреждениях, которые подали заявки на пуск теплоносителя, заработали 11 котельных:

- Детская библиотека (ул. Спасская, 66-к)

- Городская больница №1

- Областной наркологический диспансер

- Николаевская областная психиатрическая больница

- Городской противотуберкулезный диспансер

- Реабилитационный центр (ул. Спортивная, 29)

- Городской родильный дом №3

- Городской родильный дом №1

- Семейная амбулатория (ул. Верхняя, 1)

- Школа-интернат №4

- Детская инфекционная больница.

Ранее сообщалось, что запустить тепло в домах николаевцев планируют после 10 ноября: «Сэкономим деньги людей при оплате платежей».