В Николаеве запустили 11 котельных в больницах, школе и библиотеке

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 514 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(308)   

Фото: иллюстрация из интернета
В Николаеве стартовал отопительный сезон в учреждениях социальной сферы.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В образовательных и медицинских учреждениях, которые подали заявки на пуск теплоносителя, заработали 11 котельных: 

- Детская библиотека (ул. Спасская, 66-к)
- Городская больница №1
- Областной наркологический диспансер
- Николаевская областная психиатрическая больница
- Городской противотуберкулезный диспансер
- Реабилитационный центр (ул. Спортивная, 29)
- Городской родильный дом №3
- Городской родильный дом №1
- Семейная амбулатория (ул. Верхняя, 1)
- Школа-интернат №4
- Детская инфекционная больница.

Ранее сообщалось, что запустить тепло в домах николаевцев планируют после 10 ноября: «Сэкономим деньги людей при оплате платежей».

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество