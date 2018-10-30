«Необходимо решать кадровые вопросы, чтобы ВСУ были укомплектованы», – замглавы Николаевской ОГА

В понедельник, 29 октября, в областном центре занятости совместно с Николаевской облгосадминистрацией, областной службой занятости, областным военным комиссариатом и воинскими частями проведено информационно-просветительское мероприятие по ориентации на службу по контракту.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Отмечается, что благодаря постоянной работе и объединению общих усилий всех заинтересованных сторон по результатам восьми месяцев 2018 Николаевщина заняла первое рейтинговое место в Украине по привлечению незанятого населения на службу по контракту среди лиц, принимавших участие в АТО.

От имени председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко участников мероприятия приветствовал первый заместитель председателя ОГА Вячеслав Бонь.

«Хочу подчеркнуть важность проведения подобных мероприятий, а как мы видим, к сожалению, Россия не прекращает агрессию, и, к сожалению, почти каждый день на востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил происходят обстрелы. Поэтому все мы понимаем, что пока враг не покинул временно оккупированные территории и пока его вооруженные силы стоят у наших границ, мы должны делать все, чтобы укреплять нашу армию. И для этого уже многое сделано. Все мы помним армию образца 2014 года и все мы видим, какой мощной стала она сегодня. Значительные усилия прилагает для этого Президент Украины Петр Порошенко при поддержке правительства, органов местного самоуправления, наших волонтеров и всех неравнодушных граждан и патриотов Украины. Важные шаги в этом направлении делает и Николаевская ОГА во главе с председателем Алексеем Савченко. Пользуясь случаем, в очередной раз выражаю слова благодарности нашим военным, которые служат или уже отслужили в Вооруженных силах Украины», - сказал Вячеслав Бонь.

Первый заместитель главы ОГА отметил, что сегодняшнее мероприятие направлено на решение одной из важнейших задач в этом направлении, потому что с одной стороны есть вопросы вооружения нашей армии, оснащения, создания условий для военнослужащих, а с другой стороны необходимо решать кадровые вопросы, чтобы Вооруженные Силы Украины были укомплектованы.

«И здесь я хочу сказать, что это задача не только для наших военных комиссариатов и представителей воинских частей. Здесь я благодарю и Дмитрия Николаевича Оборонько за работу, которую проводит областная служба занятости, потому что по привлечению лиц из числа безработных в ряды вооруженных сил - наша область находится на первом месте - за это вам отдельное спасибо», - добавил Вячеслав Бонь.

Первый заместитель председателя ОГА также подчеркнул большую ответственность органов местного самоуправления, ведь по его словам, именно от городских голов, от глав райгосадминистраций, от того, какие они создают условия для военнослужащих, которые сейчас служат, которые возвращаются из Вооруженных Сил Украины, зависит то, насколько проще будет выполнять свою работу военкоматам и службам занятости.

«Человек, который принимает решение о службе в Вооруженных Силах Украины хочет быть уверен в том, что по возвращению к мирной жизни, он найдет нормальную работу, и в том, что государство будет о ней заботиться. Я хочу сказать, что мы как облгосадминистрация в этом направлении делаем все необходимое, чтобы бойцы проходили нормальную реабилитацию, могли вместе со своими семьями отдохнуть, набраться сил, делаем все, чтобы решить проблемы с жильем, и уже третий год подряд будем закупать квартиры для наших военнослужащих. Кроме того, в целях социальной поддержки демобилизованных участников антитеррористической операции, по инициативе председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в области была утверждена уникальная программа предоставления единовременного пособия для открытия собственного дела участникам АТО. Поэтому я призываю все органы местного самоуправления участвовать в этой работе, чтобы помочь как нашим службам занятости, так и военным комиссариатам. Желаю всем участникам сегодняшнего мероприятия успеха. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем нашей цели и создадим еще более прочную и мощную армию», - резюмировал Вячеслав Бонь.

Представители более десятка военных частей презентовали особенности и преимущества прохождения военной службы именно у них. В мероприятии приняли участие около тысячи соискателей по всей области с помощью видео-связи с каждым центром занятости Николаевской области.

Стоит также отметить, что по результатам совместной работы в течение 2016-2018 годов центрами занятости Николаевской области были проинформированы более 30 тысяч человек по прохождению военной службы по контракту, из них 538 человек заключили контракты, в том числе 437 участников АТО.

Напомним, что в Николаевском областном центре занятости провели ярмарку вакансий для военнослужащих.