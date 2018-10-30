«Дети не могут посещать туалеты»: Родители учеников просят горвласть вместо окон решить первоочередные проблемы николаевской школы №3

Родители николаевской школы №3 по адресу Чкалова, 114 потребовали от департамента энергоэффективности пересмотреть целесообразность проекта реконструкции школы.

Об этом стало известно в ходе заседания сессии Николаевского горсовета во вторник, 30 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что в школе №3 Николаева меняют 345 металлопластиковых окон на более новые – Омельчук заявил, что из-за старых тепло будет «улетать»

Так, на сессию пришли представитель родительского комитета школы №3 Алла Ряжских, глава профкома, учитель, родитель одного из учеников и представители фирмы Best protection, которые ставили окна на протяжении пяти лет в этой школе.

- Мы очень рады, что Татьяна Викторовна, как депутат горсовета, сделал все возможное, чтобы в нашей школе началась реконструкция. Но я думаю, что каждый из вас знает слово «реконструкция», потому что все достаточно опытные люди, известные бизнесмены, политики, строители. Реконструкция – это обновление. Обновление зон, которые нуждаются в этом. Что мы имеем на сегодняшний момент? 345 окон было установлено за счет благотворительной помощи родителей наших детей, передано на баланс школы со всеми документами, со всеми сертификатами, которые подтверждают качество этих окон. Они установлены настолько хорошо, что сейчас демонтаж окон, которые были установлены за родительские деньги, проводится с большим трудом, - рассказала Ряжских.

По её словам, родители рассчитывали на то, что благодаря проекту будут устраняться главные проблемы школы, однако ими никто не занимается.

- Мы считали, что когда придет проектировщик, заказчик, департамент энергетики покажет все проблемные места школы: это санузлы, которые не соответствуют вообще никакой критике, это спортивный зал, который, на секундочку, является избирательным участком, где будут избирать вас тоже, уважаемые депутаты, он находится в ужасном состоянии, раздевалки, в которых дети три-четыре класса пребывают одновременно – они очень узкие, придите посмотрите. На сегодняшний момент мы имеем пищеблок, который не соответствует никакой человеческой критике. В проекте нет модернизации пищеблока,- возмутилась женщина.

Также представитель родителей заявила, что по её расчётам проект придётся отрабатывать 160 лет.

- А самое главное: полторы тысячи детей и 150 человек педагогического коллектива не могут нормально посещать туалеты. Фирма, которая выиграла тендер на 32 миллиона гривен бюджетных средств, 80 квадратных метров ремонтирует на протяжении двух месяцев. С чем я нас и поздравляю, - отметила Ряжских.

В свою очередь мэр Николаева Сенкевич поручил депутатам в ближайшие дни собрать профильную комиссию, на которую пригласить представителей департамента энергоэффективности, и разобраться в этом вопросе.

А директор департамента энергоэффективности Вячеслав Булах сообщил, что у его ведомства нет сертификатов, которые подтверждали бы энергоэффективность заменяемых окон.

— Никаким ГОСТам окна не соответствуют, также при демонтаже окон была обнаружена плесень, - отметил Булах.

Ранее сообщалось, что деньги на установку окон в школе №3 Николаева, которые сейчас хотят заменить, пять лет собирали с родителей.