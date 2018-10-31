Премьер-министр Норвегии приняла участие в учениях НАТО – ее прокатили на танке «Леопард»

На выходных премьер-министр Норвегии Эрна Солберг присоединилась к маневрам НАТО вблизи города Ророс.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Она проехалась в боевом танке вместе с бойцами Королевской армии Норвегии. Учения были частью военных тренировок Trident Juncture 2018, которые являются крупнейшей военной операцией НАТО от времени холодной войны. Солберг заявила, что учения являются сигналом о повышении активности и силы НАТО. Они будут продолжаться до 7 ноября.

На вооружении армии Норвегии стоят немецкие танки «Леопард». Судя по всему, премьер-министра посадили в танк «Леопард 2А4».