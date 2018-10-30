Директор «Центра защиты животных» заявил, что на решение проблемы с бездомными собаками в Николаеве нужно 15 миллионов

Коммунальное предприятие «Центр защиты животных» подготовило и вынесет на сессию свою программу по регулированию численности бездомных животных в Николаеве.

Об этом сообщил директор КП Александр Голобродский в ходе общения с журналистами 29 октября.

По его словам, программа требует до 2022 года финансирование в сумме 15 миллионов гривен.

- Наша программа предусматривает минимальное финансирование. Я принципиально настаиваю на том, что на эту проблему не нужно вкладывать большие дополнительные бюджетные деньги, - рассказал Голобродский.

Также директор КП сказал, что в депутатских программах есть много коррупционных рисков.

- Если взять программу, разработанную группой депутатов, то там около 37 миллионов на эти же 4 года. Программа ЖКХ требует 61 миллион, еще одна – около 50 миллионов. Я против этого. Я против вкладывания бюджетных средств в эту проблему, ее можно решить за счет текущих средств, - отметил он.

Помимо этого, по словам директора, на КП почти каждый день поступают заявления по укусам. Например, на позапрошлой неделе сообщили о покусанных детях и беременной женщине.

Александр Голобродский

Также он сообщил, что в рамках выделенных средств от департамента ЖКХ, за время его нахождения на должности, предприятие аварийно отремонтировало протекающую крышу и планирует успеть в этом году сделать карантинную зону.

Помимо этого, Голобродский рассказал, что в начале его работы на должности директора предприятию предоставили решение суда о выплате компенсации двум уволенным ранее сотрудникам.

- Где-то около года назад уволили двоих работников КП. Не знаю, какая мотивация была у нее (экс-директор КП Людмила Ткач – ПН) люди хотели уйти по собственному желанию, у них был конфликт, написали заявление, а она не приняла и в период отработки двух недель уволила их по статье. Почти год или больше заняло решение в суде и где-то в июне мы получили исполнительное письмо. Там почти 150 тысяч гривен получилось, и на тот момент мы не могли заплатить те деньги за счет собственных средств, - рассказал он.

Тогда арест наложили и на две машины, которые не подлежали восстановлению, и одну, находящуюся в нормальном состоянии.

Сейчас, по его словам, на территории центра находится около 40 животных. Судьбу тех, кого отдают людям, работники КП не всегда отслеживают.

- Некоторые отслеживаются, некоторые нет. Если собаку забрали и увезли в Баштанку, если есть контакт, то можем созвониться и узнать, как прошло. Если у человека какие-то вопросы, то он звонит, - отметил он.

Также Голобродский сказал, что ситуация со стерилизацией «сейчас не очень хорошая». По его мнению, это связано с уходом на больничный главврача Логвиновой, которую он позднее уволил. Уже в ближайшие дни на предприятие должен прийти новый врач.

В то же время на вопрос журналиста о том, проводится ли какая-либо информационная деятельность с людьми по вопросам стерилизации и чипирования, за отсутствие которой он когда-то уволил пресс-секретаря, Голобродский ответил «стараемся, насколько это возможно» и объяснил, что из-за конфликта вокруг КП люди насторожены и приходится тратить много времени на то, чтобы разъяснять им ситуацию.

Также в ходе общения директор рассказал, что единственное, с чего КП получает доход - это подбор трупов животных, за который им платят администрации районов города.

Ранее сообщалось, что николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что намерен и дальше продлевать контракт с директором КП «Центр защиты животных» Александром Голобородским, пока зоозащитники не перестанут протестовать против его кандидатуры.

Напомним, ранее в Николаеве на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» в связи с якобы агрессивным поведением и дефектами психики усыпили 70 собак.