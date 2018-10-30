Николаевскую «Надежду» до марта закроют на ремонт – баскетбольные клубы теперь ищут «пути выхода из ситуации»

Николаевский спорткомплекс «Надежда» закроют на ремонт до марта 2019 года. До этого момента в здании нельзя будет проводить тренировки и баскетбольные матчи.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Как известно, ранее в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. 24 сентября из-за дождя вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета, который принадлежит частной фирме, пришла в негодность.

Как сообщила «Преступности.НЕТ» директор СК «Надежда» Виктория Ченцова, подрядчик «Голден-Буд» и фирма-владелец паркета «Инвентарь-Баскет» пришли к единому мнению в вопросе оплаты испорченного паркета в баскетбольном зале. По её словам, представители организаций обсудили между собой возникшую ситуацию и пока устно договорились, что ООО «Голден-Буд» компенсирует стоимость ремонта испорченного паркета. Насколько сильно он испортился, будут выяснять после его демонтажа, который планируется в понедельник, 6 ноября.

В то же время в отделе информационного обеспечения Николаевского горсовета сообщили, что в ходе выездного совещания мэра Николаева Александра Сенкевича и его замов выяснилось, что для того, чтобы отремонтировать кровлю в спорткомплексе, на территории, где расположена баскетбольная площадка, необходимо установить строительные леса. Поэтому и демонтируют паркет.

По словам подрядчика, капитальный ремонт кровли займет несколько месяцев и завершится, ориентировочно, в марте следующего года. Руководство МБК «Николаев» и БК «Нико-Баскет» начало искать пути выхода из сложившейся ситуации.

В рамках второго этапа модернизации здания СК «Надежда» планируют капитально отремонтировать внутренние помещения, изменить баскетбольную арену, подсобную и административную территорию. Кроме того, хотят привести в порядок инженерные сети, трибуны для зрителей и табло. Этот этап пока находится в стадии проекта, экспертиза которого завершится в 2019 году.

Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняет ООО «Голден-Буд» по заказу управления капитального строительства Николаевского городского совета.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.