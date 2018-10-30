«Не так поняли и накипело», – Степанец о своем заявлении по поводу завышенных цен при закупках продуктов в школы и сады Николаева

Юрий Степанец Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец заявил, что у него «накипело» в отношении КОПа, который занимается питанием детей и именно поэтому на исполнительном комитете он сообщил, что в учебные учреждения закупают продукты по завышенным ценам.

Об этом он рассказал «Преступности.НЕТ» комментируя заявление мэра Александра Сенкевича о том, что Степанцу нужно быть более сдержанным в своих высказываниях и, что порой он ведет себя не как его заместитель, а как общественник.

Так, Степанец отметил, что у него был разговор по этому поводу с городским головой и, что они пришли к понимаю. При этом он отметил, что изначально на заседании исполкома его поняли немного не правильно.

— Не закупают по завышенным ценам, а поставляют продукты питания в детские сады и школы по завышенным ценам. Закупать он (КОП, - ПН) может и по нормальной цене, я не знаю какая она, но поставляют по завышенной цене. КОП же накручивает свои проценты, сбивает уровень рентабельности. Действительно, я показал Сенкевичу накладную из садика, где мясо стоит 243 гривны. Он попросил, чтобы я занес эти накладные в департамент противодействия коррупции, чтобы они провели проверку. Так что в этом вопросе мы понимание нашли, - отметил вице-мэр.

В тоже время, чиновник отметил, что пока это поручение не выполнил, так как не может застать директора департамента Андрея Ермолаева.

— Может, накипело тогда, я ведь с большим трудом снимал предыдущего директора КОПа (Надежда Шуличенко, - ПН), вроде же хотели, как лучше сделать. Чтобы у детей питание стало лучше, цены нормальные, а не космические на закупку продуктов. По предыдущему директору явно было видно, что она и закупала по завышенной цене эти продукты, - добавил заместитель Сенкевича по вопросам ЖКХ.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет устроить проверки в детских садах и школах, чтобы проверить, как питаются дети.

Что касается предыдущего директора КОПа Надежды Шуличенко, то заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец признал, что она «по сути, воровала миллионы».

Напомним, что в отношении бывшего директора КОП Надежды Шуличенко открыто уголовное производство по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») после публикации «Даме - особняки, детям - гнилая морковка: история успеха Надежды Шуличенко». В этой публикации корреспондент «Преступности.НЕТ» Андрей Лохматов указывал, что Надежда Шуличенко, закупая некачественные продукты для детей, а также проводя махинации с транспортом на предприятии, имеет три особняка, земельные участки, а также три дорогих иномарки.

Позже, следователь Заводского отдела полиции Николаева закрыл уголовное производство по факту присвоения и растраты имущества Коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях при бывшей начальнице – Надежде Шуличенко.