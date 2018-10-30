«Николаевводоканал» проводит аварийно-ремонтные работы на двух улицах

В Николаеве во вторник, 30 октября, ГКП «Николаевводоканал» проводит аварийно-ремонтные работы на пересечении улиц Новобугская и Электронная, а также в районе улицы Казарского.

Об этом сообщается на странице «Николаевводоканала».

При этом, как сообщили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе «Николаевводоканала», в 22:45 в аварийную поступила заявка, после чего аварийная бригада выехала на обследование. Утром 30 октября начались ремонтные работы.

«После разрытия обнаружили утечку на трубе водогона. В последствии утечки произошло подмывание колодца, что усложняет процесс ремонта. Работы по замене трубы водогона и задвижки продолжаются», - сообщили в прес-службе.

Напомним, что «Николаевводоканал» продолжает ликвидацию аварии канализации, из-за которой подтапливает центр города.