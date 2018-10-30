В Николаеве из-за перекрытия Центрального проспекта 4 ноября «маршрутки» будут ехать по улице Чкалова

В Николаеве 4 ноября из-за перекрытия Центрального проспекта маршрутные такси будут двигаться по улице Чкалова.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Напомним, что в связи с проведением в Николаеве масштабного международного полумарафона в это воскресенье, 4 ноября, с 10 до 16 часов будет временно перекрыт Центральный проспект.

В мэрии рассказали, как перекрытие повлияет на общественный транспорт:

- временно прекратят движение по проспекту Центральному троллейбусные маршруты №2, 5 и 9; - троллейбусные маршруты № 4, 6 и 7 будут работать без изменения в схеме движения; - движение маршрутных такси из микрорайонов Намыв и Соляные, которые по привычной схеме должны двигаться по проспекту Центральному в направлении проспекта Богоявленского и Херсонского шоссе, будет направлено по временному маршруту: с проспекта Центрального и улицы Пушкинской: по улицам Пушкинская → Пограничная → Московская → Чкалова → на проспект Богоявленский. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на улице Чкалова в местах, где остановка маршрутного такси не нарушает правила дорожного движения.

Движение транспорта по улицам, которые пересекают проспект Центральный (Декабристов, Лягина, Московская, Шнеерсона, Инженерная, Садовая, 3-я Слободская, 6-я Слободская, Маршала Василевского) будет осуществляться, когда дистанция свободна. На данных участках будут работать регулировщики. Пушкинское кольцо и кольцо на проспекте Богоявленском свободны для проезда. Кроме того, беспрепятственный проезд обеспечат для карет «скорой помощи» и других специализированных служб.