Разрыв шаблонов. Власть и бизнес в облике друзей

Почему Польша рванула вперед, а Украина буксует?

Одним из сдерживающих украинских факторов называют плохое использование ресурсов 3 сектора.

Прежде, полезно вспомнить «секторальную модель» общества, исходя из экономического критерия:

- Первый сектор - государственные учреждения и учреждения местного самоуправления. Основной источник средств - налоги.

- Второй сектор – частный или бизнес. Основной источник средств для развития - прибыль.

- Третий сектор - некоммерческие неприбыльные организации. Основной источник средств для развития - пожертвования. Правда, у нас законом смешали общественные объединения и политические партии, исключительно, по признаку регистрации.

В Украине сложилась следующая ситуация – в наличии «плохая» власть и «грязный» бизнес, значит, общественность и её организации обязаны вступить в смертный бой за «лучшую жизнь» с первым и вторым секторами. Плохим тоном считалось взаимодействие между общественными организациями и партиями, дескать, вот образец неприкрытой ангажированности. Если вдруг общественная организация налаживала взаимодействие с бизнесом, то налицо потеря независимости. Куда не кинь, везде клин…

В Польше все иначе! Там разделение на сектора исходило из понятия свободы. Поляк мог реализовать себя в политическом, экономическом и гражданском секторах.

В оценке секторов полностью отсутствовала пафосность, свойственная украинцам, вроде, «эти сектора должны соответствовать ожиданиям украинского народа», и т.д., и т.п..

В Польше ожидания и оценки выглядят приземленно, и, в некоторой степени, циничнее, чем в Украине. Значимость людей, работающих во экономическом секторе, состоит в их умение зарабатывать деньги. В секторе политическом ценилось - умение вести переговоры и лоббировать принятие решений. В гражданском секторе самое стоящее качество – влияние на граждан, другими словами, гражданский сектор больше всех остальных работает с избирателями.

Поляки рассматривают власть как механизм, у них нет общего понятия – народ, все люди разбиты по сферам интересов. Одних занимают трудности бездомных собак, другие заняты проблемами велосипедистов, третьи озабочены экологическими катаклизмами. Есть группы интересов, вокруг которых объединяются граждане, свои пожелания они адресуют всем секторам и прилагают максимум усилий для налаживания взаимодействия. Прекрасный фактор стабилизации общества.

Политику, для того, чтобы быть избранным, необходимо получить деньги на избирательную кампанию, а значит лоббировать интересы сектора бизнеса. Для того, чтобы заполучить голоса избирателей, политик автоматически лоббирует интересы общественных организаций, которые, в свою очередь, работая над собственными проектами, представляют интересы отдельных групп людей, а члены организации становятся активными агитаторами.

В то же время, бизнесу для нормального развития нужна законодательная база, а значит, необходимо иметь своих политиков, следовательно, частный сектор финансирует политические партии, а для того, чтобы политики прошли во власть, бизнес финансирует общественные организации. В то же самое время, для внедрения своих проектов в жизнь, общественникам нужны свои депутаты и свои представители власти, а также финансовые средства на успешную деятельность, не стоит думать, что общественные организации питаются облаками и капельками росы.

Польские общественники не стесняются оказывать поддержку бизнесу. Очевидно, что их деятельность выгодна бизнес-структурам. Например, если общественная организация, которая занимается инфраструктурой села, пробьёт через депутатов проект асфальтирования улиц, то, разумеется, это выгодно бизнес-структурам которые занимаются асфальтированием.

Поляки понимают то, что кто-то обязательно на чем-то наживается, и по-другому не бывает. Или село будет не заасфальтировано, если вы боитесь, что кто-то заработает на асфальтировании, или с новым асфальтом, но кто-то все равно заработает. От этого никуда не денешься!

Практически, таким образом, поляки формируют «тройственный союз» - бизнес, общественные организации и политические партии!

Исходя из определения демократии, как плоскости, именно через эти три точки она и проводится.

В Украине все навыворот. У нас власть и бизнес выступают в облике злейших врагов общества, поэтому от безысходности с успехом сливаются друг с другом. Но это тема для следующего контента….

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