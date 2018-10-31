За полвека человечество уничтожило 60% животных на планете, - Всемирный фонд дикой природы

Человечество уничтожило 60% млекопитающих, птиц, рыб и рептилий на планете меньше чем за полвека – в период c 1970 по 2014 год.

Об этом говорится в докладе «Living Planet Index», подготовленном Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Лондонским зоологическим обществом, сообщает «Медуза» со ссылкой на «The Guardian».

Ученые из 59 стран, готовившие доклад, проанализировали данные о 16704 популяциях, представляющих четыре тысячи видов. По мнению специалистов, в мире началась шестая волна массового вымирания, но первая, которая происходит из-за одного конкретного вида, - человека. Авторы доклада уверены, что уничтожение дикой природы угрожает будущему человечества – растущее потребление ресурсов уничтожает среду обитания, от которой зависят качество воздуха и воды.

- Мы слепо идем к краю пропасти, - сказал исполнительный директор WWF по вопросам науки Майк Барретт, комментируя доклад.

По его словам, если бы численность населения в мире сократилась на 60%, это привело бы к опустошению Северной Америки, Южной Америки, Африки, Европы, Китая и Океании.

Ученые установили, что сильнее всего пострадали животные в Южной и Центральной Америках, где популяции позвоночных сократились на 89%. Во многом это обусловлено вырубкой лесов. Каждые два месяца уничтожают часть тропической саванны, известной как серрадо, сравнимой по размерам с Лондоном (более полутора тысяч квадратных километров). Среди мест обитания больше других пострадали реки и озера, где популяции диких видов сократились на 83%.

Авторы доклада назвали несколько причин, почему животных становится меньше. Главная из них – уничтожение естественных мест обитания ради сельскохозяйственных нужд. По оценке ученых, деятельность человека затрагивает три четверти всех территорий на планете. Другая причина – убийства животных ради пищи. Из-за охоты исчезли не менее 300 видов животных. Кроме того, на численность популяций влияют химические загрязнения, торговля животными и распространение инвазионных видов. Гендиректор WWF International Марко Ламбертини считает основной проблемой потребление:

- Мы больше не можем игнорировать влияние нынешних разрушительных моделей производства и расточительного образа жизни.

Майк Барретт отметил, в свою очередь, что восстановить потери дикой природы поможет сокращение потребления мяса. Исполнительный директор WWF в Великобритании Таня Стил добавила:

- Мы первое поколение, которое знает, что уничтожает планету, и последнее, способное что-то сделать с этим.

Напомним, что ранее в США запустили первую в мире плавучую систему очищения океана от пластика.