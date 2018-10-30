В Николаевской области 31 октября стартует информационная кампания по оформлению субсидий

По поручению председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко с завтрашнего дня в области стартует информационно-разъяснительная кампания относительно дальнейшего оформления субсидий.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Так, в течение следующих десяти дней в специально установленных в городах и районах области информационных палатках местные жители смогут пообщаться с работниками служб соцзащиты, отделов по работе с обращениями граждан и других профильных подразделений местных органов власти.

- Полностью поддерживая позицию Президента Украины Петра Порошенко по поводу того, что в любом случае нельзя, чтобы человеку было отказано в получении субсидии, особенно, когда он имеет законное право на это, Николаевская ОГА запускает разъяснительную кампанию. Каждый, кто имеет вопросы и нуждается в помощи по этому поводу - получит ее. Сотрудники профильных управлений и департаментов предоставят компетентные ответы на все вопросы, - отмечает председатель Николаевской ОГА.

По информации департамента социальной защиты Николаевской ОГА, первая палатка будет установлена уже завтра в девять утра.

«В течение следующих 10 дней в каждом городе и районном центре Николаева с 9 часов утра будут работать специально установленные палатки, где люди смогут получить профессиональную консультацию по оформлению субсидий. Кроме этого работники местных органов власти соберут проблемные вопросы, с которыми сталкиваются наши граждане на пути оформления или начисления субсидий - ведь бывают разные случаи. Затем эту информацию проработают и обобщат профильные структурные подразделения облгосадминистрации и передадут эти предложения по совершенствованию социальной защиты в центральные органы власти. Мы надеемся, что получим обратную связь как от жителей области, так и от Киева», - отмечают в департаменте социальной защиты Николаевской ОГА.

Такую палатку в Николаеве установят возле областной государственной администрации.