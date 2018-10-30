Умер известный украинский мультипликатор Давид Черкасский, который создал «Остров сокровищ»

Давид Черкасский 30 октября ушел из жизни украинский мультипликатор, сценарист и режиссер Давид Черкасский.

Об этом сообщил его друг, бизнесмен Александр Меламуд, сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на «ВВС Украина».

«Час назад умер Давид Янович Черкасский. Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи боролись за его жизнь. Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, большой мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», - добавил он.

Давиду Черкасскому было 88 лет. Он родился в 1932 году на Черкасщине. Как режиссер он дебютировал в 1964 году с фильмом «Тайна черного короля», который сразу же получил премию на международном фестивале в Румынии. Впоследствии Черкасский снял другие мультфильмы, которые в итоге и стали его визитными карточками: «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ», который вышел на экраны в 1988 году.

Несмотря на нехватку средств, он не прекращал работать над новыми проектами и даже намеревался вернуть капитана Врунгеля на экраны в виде полнометражного мультипликационного фильма в формате 3D.