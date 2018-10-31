-50% на BlackElla: В Николаевском пабе крафтового пива «Ципа» сегодня угощают тыквеным пирогом и пивом из тыквы

В первом николаевском пабе крафтового пива «Ципа», по случаю Хеловина объявили специальную скидку на суровый сорт пива от Гуцульской крафтовой пивоварни «Ципа» – Black Ella. Это суровый Стаут. «Черная Элла» названа в честь одноименного австралийского хмеля «Ella», который использован в рецепте. Этот цветочно-пряный хмель появился на рынке относительно недавно – 2007 году. Но, уже успел завоевать сердца многих пивоваров, которые экспериментируют с Эллой в поиске наилучшего рецепта. Пиво насыщенное и довольно крепкое.

В канун Дня все святых в крафтовом пабе “Ципа” предлагают гостям и специальный сорт пива сваренный к этому “ужасному” дню.

Несколько недель назад на Гуцульской пивоварне “Ципа” в Карпатах сварили Pumpkin Ale. В рецепт, кроме классических ингредиентов: солода, хмеля и дрожжей, вошло сто килограмм тыквы, а также специи: корица, мускатный орех, гвоздика и ваниль. Спустя три недели пиво созрело. “

Получилось вкусно и празднично” - говорят пивовары.

“Ципу Гарбузову” сразу же отправили во все фирменные пабы. 50 литров досталось и николаевскому филиалу. Бармены приглашают любителей пенного дегустировать пиво из тыквы в Николаеве.

Также по случаю «праздника» всех гостей заведния угощают тыквеным перегом, как это предусматривают традиции Хеловина – «Угощение или кошелек».

Резерв столиков в заведении 📞 073 026 2709. Улица Соборная, 2В (двор кинотеатра Родина).

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