У Николаевской ОГА проходит митинг против повышения тарифа на газ ОНЛАЙН

В среду, 31 октября, под зданием Николаевской облгосадминистрации проходит митинг против повышения тарифа на газ.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

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12:10 Перед митингующими выступает Максим Невенчанный. Депутат говорит о нецелесообразности повышения тарифа на газ и МВФ.

12:05 К ОГА продолжают сходиться люди группами по несколько человек. На месте на данный момент находятся около 50 пожилых людей. Митингующие держат плакаты с лозунгами: "23% - это не конец, МВФ требует 60%", "Москаленко, тебя выбирала не партия, а люди", а также "Это тупик, я не могу оплатить за тепло для своего ребенка". Ошибку в лозунге на плакате "Хватить издеватся" в срочном порядке исправляют.

12:02 Тем временем на сайте облгосадминистрации объявили об установке палаток, которые будут работать в течение следующих 10 дней.

— С 31 октября и в течение следующих 10 дней по инициативе председателя Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко в области начали работу информационные палатки где каждый желающий может получить квалифицированную консультацию о порядке назначения жилищных субсидий населению.

11:57 Митингующие небольшими группками подходят со стороны Соборной. К зданию также подошли съемочные группы телеканалов NewsOne и 112-Украина. Максим Невенчанный, взяв микрофон, попросил немного подождать, поскольку "транспорт задерживается".

11:49 За 10 минут до начала пикета у здания ОГА собралось около шести человек.

11:30 К зданию ОГА уже подошел организатор митинга, депутат Николаевского областного совета, сторонник партии "За життя" Максим Невенчанный и опубликовал прямой эфир у себя на странице в Facebook.

По видео видно, что по периметру здания стоят несколько полицейских, а у входа установлена палатка Департамента социальной защиты населения Николаевской ОГА. Сотрудники департамента отметили, что будут объяснять гражданам, которые собираются пикетировать, процесс получения субсидий.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что с 1 ноября цена на газ для населения будет увеличена на 23%.

В связи с этим Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет требовать у Верховной Рады расширить программу субсидий.

В свою очередь, глава Николаевской ОГА раскритиковал Тимошенко за ее популистские заявления вокруг повышения стоимости газа