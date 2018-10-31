Общественный совет Минспорта обратился к Луценко с просьбой расследовать передачу горсоветом Никоалева в аренду на 20 лет землю под картодромом

Общественный совет при Министерстве молодежи и спорта Украины обратился к Генпрокурору Юрию Луценко с просьбой расследовать передачу Николаевским горсоветом в аренду земельный участок, на котором расположен картодром.

Соответствующий документ обращения на своей странице в Facebook опубликовал Юрий Юрченко.

Ранее сообщалось, что в 2013 году горсовет Николаева отдал на 20 лет в аренду скандальному экс-владельцу «Стирола» землю под картодромом.

Обращаются также и к главе Николаевской области Алексею Савченко, и.о. начальнику управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Виктору Гинкулу, мэру Александру Сенкевичу, главе гуманитарной комиссии в горсовете Николаева Сергею Мотузу, главе земельной комиссии в горсовете Игорю Концевому, начальнику управления спорта Олегу Машкину и начальнику правления земельных ресурсов Александре Ефименко.

В частности, общественный совет просит предоставить информацию касательно причин передачи в аренду земельного участка, на котором находиться спортивный объект, платит ли предприниматель аренду, финансируется ли с городского или областного бюджета для поддержания функционирования картодрома и другие вопросы.

Также они предлагают вернуть земельный участок в пользование общины города Николаева и обеспечить создание на базе картодрома детско юношеской спортивно-технической школы по развития технических видов спорта.

Отметим, что фактом передачи земли в аренду заинтересовалась Генпрокуратура Украины. 10 августа 2017 года было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины. В рамках этого производства Главное следственное управление ГПУ осуществляет досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета, членами градостроительной комиссии, а также отдельными депутатами Николаевского горсовета, которые с корыстных мотивов по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Нерейинтертранс», подготовили и приняли необходимые разрешительные документы на передачу компании в аренду земельный участок площадью 1 500 000 квадратных метров на проспекте Корабелов, 2-Б, оценочной стоимостью более 80 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Евгений Гриневич призывал городские и областные власти возродить картодром, который считался одним из лучших в Европе.