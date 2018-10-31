Вкусно готовят – быстро доставляют: в Николаеве запустили сервис высокотехнологичной доставки еды FOODBER

Николаевцы уже с сегодняшнего дня могут пользоваться новым сервисом доставки еды FOODBER. Теперь любой человек может оставить заявку онлайн в один клик, а ритейлер в кратчайшие сроки доставит ее в любую точку Николаева, включая удаленные от центра районы. Новая услуга уникальна тем, что это первая николаевская высокотехнологичная доставка еды полного цикла.

Главное преимущество и особенность нового сервиса в том, что это услуга полного цикла. FOODBER делает всё сам, без посредников. Не надо лишний раз перезванивать и общаться с оператором. Заказ поступает в работу автоматически: «выбрал, кликнул, отправил, получил». Ведь, как правило, от приготовления до момента доставки могут произойти очень многие неприятности. Например, таксист перевернет пиццу или привезёт ее слишком поздно, остывшей. В FOODBER уверяют, что холодными и в «потрепанном» состоянии заказы попадать в ваши руки не будут. Предотвратят такой исход специально разработанные боксы для еды. Никаких такси или велокурьеров. Сервисом для успешной транспортировки заказов были закуплены новые автомобили, а профессиональные курьеры прошли обучение и будут работать по особой системе учета действий. У каждого поставщика заказа будет специальный терминал с GPS, и можно будет отслеживать процесс «путешествия» еды в ваши руки. Плюс к этому, уже на следующей неделе будет запущено и мобильное приложение для Android и для iOS. Таким образом и FOODBER станут первыми в Николаеве с таким опционом.

Обращая внимание на ценник, необходимо отметить и сравнительно демократичные цены. Готовить еду будут из высококачественных продуктов. FOODBER гарантирует ресторанное качество всех свои позиций меню, ведь трудиться над заказами будут профессиональные повара. Таким образом можно будет лакомиться любимыми блюдами в любом удобном месте. Все позиции в меню сервиса будут готовиться на новом оборудовании. Сама же кухня – европейская и азиатская. Для старта выбрали 50 популярных позиций. Среди них горячие супы, паста, широкий выбор суши, горячие и холодные напитки, а также салаты. Для тех, кто не любит готовить с утра, есть и завтраки. Особым пунктом меню стала выпечка и пицца. Пиццу готовят на толстом тесте и в одном размере, но достаточно вкусную, и представлена она в меню сразу восемью видами.

Доставлять заказы будут в любой уголок города, в том числе и отдалённые районы. Цена в разных районах будет отличаться. Но, заказывая на определенную сумму, гарантирована бесплатная доставка.

Еще одной важной особенностью запуска сервиса является то, что ни на чём не было экономии и кухню оборудовали согласно наивысших стандартов.

- Мы запланировали кухню так, что всё будет очень быстро выдаваться. Сделали специальные заготовки. Мы давно с этим работаем и уже знаем, что сделать для того чтобы было очень быстро. Также, были учтены все недоработки конкурентов. Поэтому был создан сервис полного цикла, – делятся в FOODBER.

При этом, кухня открытая и если вы решите забрать заказ сами, то сможете убедиться в ее прогрессивности. Естественно, забирая заказ вы получите скидку в 15%.

В планах у создателей сервиса – его масштабирование. Проверив, как все работает в Николаеве, они будут готовы покорять соседнюю Одессу и Херсон, а после и всю Украину. Интересно, что для постоянных клиентов будет действовать программа лояльности.

FOODBER: Вкусно готовят – быстро доставляют!

Адрес: г. Николаев, 1-я военная, 2

Контакты: 098 511 55 55

Сайт для заказов: Foodber.com.ua; Facebook - FoodberM; Instagram - Foodberm.