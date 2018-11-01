Важно, чтобы каждый, кто попадает в армию, выходил оттуда лучшим человеком, - капеллан николаевских морпехов

В армии должны учить принимать правильные и своевременные решения, брать на себя ответственность, быть командиром собственной жизни, а не ее заложником.

Об этом в интервью сайту «Украинская правда. Выборы», рассказал капеллан 36-й отдельной бригады морской пехоты Андрей Зелинский.

Напомним, что значительная часть 36-й бригады дислоцируется в Николаеве. Андрей Зелинский стал первым военным капелланом при штабе АТО. Вместе с Вооруженными силами Украины он пережил самые горячие точки Донбасса. С лета 2017 отец Андрей сконцентрировал свою службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Зелинский вместе с бойцами преодолел полосу препятствий и с тех пор имеет право носить берет морского пехотинца.

- Важно, чтобы каждый, кто попадает в Вооруженные силы, выходил оттуда лучшим человеком, чтобы лучше понимал масштаб ответственности за свою жизнь и за жизнь своей страны.

- Вообще в жизни человека всегда есть два базовых сценария – мы можем прожить ее как заложники собственной жизни или как ее командиры. Заложниками собственной жизни становимся тогда, когда везде видим только ограничения, «зраду», сплошные поражения и беспомощно скулим, что мир не такой, как нам хотелось бы. Командиры собственной жизни видят все то же самое, но не боятся, ставят перед собой конкретные цели и собственными усилиями их достигают, не боятся труда над собой, а затем осознают, что их жизнь и жизнь нашей страны – в их руках, - говорит Зелинский.

По его мнению, в армии должны поддерживать инициативы, но оставлять их контролируемыми.

- Поэтому один из важнейших уроков, которому должны учить в армии, - принимать правильные и своевременные решения, брать на себя ответственность за другого, быть командиром собственной жизни, а не ее заложником. Это требует аккумуляции необходимого ресурса – физического, эмоционального, интеллектуального. И отваги на инициативу. Поэтому лозунг, что «инициатива в армии наказуема», для меня приравнивается к государственной измене. Каждый, кто таким образом пытается сегодня влиять на личный состав, должен быть привлечен к какой-то дисциплинарной ответственности. Инициатива в армии должна быть контролируемая, направленная в правильное русло, но она должна быть, если мы действительно переживаем о развитии украинской армии, - говорит священник.

Также он отмечает, что сегодня в украинском обществе не хватает ценностной зрелости.

- Настоящая Украина нуждается в настоящих украинцах. А настоящие мы тогда, когда остаемся людьми – борцами, мечтателями, творческими личностями, беспокойными в том плане, что не хотим сложить руки и ждать, пока Украина сейчас состоится. И это начинается с мелочей – от уборки улиц к уборке сознания. Ответственность должна быть не только у чиновников, но и у граждан. Если личности не хватает качества, она может легко менять свои взгляды каждый раз, когда к власти приходят новые политические силы. Популизм, как и безразличие и радикализация общественных настроений, сегодня, накануне выборов, остаются для нас серьезным вызовом… Реформа украинского общества начинается с ценностной трансформации каждого конкретного украинца, с рождения личности нового качества – ответственного и инициативного гражданина, - считает капеллан.

Напомним, что ранее вернувшиеся с фронта морпехи прошли маршем по центру Николаева.