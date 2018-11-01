В Николаеве организовали сбор теплых вещей для семей, нуждающихся в помощи

Николаевцев просят присоединиться к сбору теплой одежды для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщили в администрации Ингульского района, которая проводит сбор теплых вещей.

Благотворительная акция проходит в рамках Всеукраинского дня добрых дел, который в этом году отмечается 27 ноября. В Ингульском районе по состоянию на октябрь 2018 года живут 422 многодетные семьи, в которых воспитывается 1407 детей. Среди них около 200 семей из числа малообеспеченных, переселенцев, тех, где есть дети с инвалидностью и одинокие матерей (которые самостоятельно воспитывают троих и более детей). В таких семьях всегда существует потребность в теплой одежде, не говоря о промышленных и продуктовых товарах, игрушках и детских книгах.

«Если вы можете чем-то помочь, у вас есть желание сделать доброе дело и приобщиться к акции #ЩедрийВівторок, ждем вас в администрации Ингульского района по адресу: пр. Богоявленский, 1 (кабинет 20, отдел по гуманитарным вопросам и спорта). Вещи будут приниматься до 27 ноября с 9:00 до 17:00», - отмечено в сообщении.

Напомним, что в Николаеве ищут семью для маленьких детей – мальчика и его сестры.