В Украине провели успешные испытания нового мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК»

В Украине прошли успешные испытания нового 120-мм мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК» с системами развертывания и управления огнем.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Новый мобильный минометный комплекс создан на базе бронемашины «Барс-8», благодаря чему он может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня. Экипаж мобильного комплекса состоит всего из трех человек. При этом, он может быть развернут и готов к стрельбе всего за минуту, а чтобы вернуться назад в режим походного положения необходимо всего 20 секунд.

Одно из преимуществ «Барс-8ММК» — возможность интегрироваться с любой информационно-управляющей системой высшего уровня управления войсками. В том числе с теми, которые используют в НАТО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что после завершения испытаний и принятия на вооружение, комплекс будет применяться Сухопутными войсками и десантно-штурмовыми войсками ССО.

Напомним, ранее ВСУ провели успешные испытания новых образцов оружия и техники.