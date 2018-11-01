«Либо некомпетенция, либо манипуляция», – директор КОП Николаева о заявлении Степанца о закупке продуктов по завышенной стоимости

Юрий Новоторов Директор коммунального предприятия «Комбинат общественного питания» Николаевского городского совета Глеб Новоторов назвал заявление заместителя городского головы Юрия Степанца о закупке продуктов в школы и детские сады по завышенным ценам несоответствующим действительности.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее Юрий Степанец в ходе заседания исполкома горсовета заявил, что КОП закупает мясо по цене 280 гривен, а сыр – 310 гривен. В ответ на это мэр Сенкевич заявил, что Степанцу нужно быть более сдержанным в своих высказываниях и, что порой он ведет себя не как его заместитель, а как общественник.

В то же время, по словам Глеба Новоторова, информация, озвученная Юрием Степанцом, не соответствует действительности, поскольку все продукты закупаются в открытой системе публичных закупок Prozorro, где единственный критерий – это наименьшая цена из предложенных.

– В этой системе кто угодно может увидеть закупочную цену любого продукта, который закупает КОП, - отметил директор КП.

Также он предоставил в распоряжение редакции аналитическую таблицу, в которой сравниваются цены, предоставляемые Главным управлением статистики в Николаевской области, с теми ценами, по которым КОП закупает продукты. Согласно этим данным, большинство закупок сделаны по ценам, которые ниже среднестатистических цен по области.

– Очевидно Юрий Борисович (Степанец, – ПН) путает закупочные цены на сырье и отпускную стоимость готовой продукции, которая включает в себя производственные и непроизводственные затраты. Мясо предприятие закупает не по 280 гривен, как отметил вице-мэр, а по 135 гривен. Та же наценка, которую мы делаем на сырье, соответствует условиям договора, заключенного нами с управлением образования. В окончательной цене не менее 60% приходится на покупку самого продукта. Поэтому, в данном случае подобные заявления – это либо не компетенция в данном вопросе, либо целенаправленная манипуляция общественным мнением, – отметил Новоторов.

Напомним, в ранее интервью «Преступности.НЕТ» Глеб Новторов рассказал, что на питание в 1-4 классах в Николаеве для одного ребенка выделено 7,9 гривен в день.