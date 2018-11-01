Стартовал прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»

Седьмой год подряд готовится вручение наград «Юрист года Николаевщины» - способ признания заслуг высококвалифицированных юристов перед Николаевщиной, популяризации профессии юриста, отличие средств массовой информации за значительный вклад в развитие правовой культуры общества, повышения уровня доверия граждан к специалистам правовой сферы.

Определение лидерства в любой сфере очень важный и ответственный шаг. В мире юриспруденции, где от профессионализма одного, порой зависят жизни сотен, тысяч людей, поэтому хочется, чтобы общество знало своих защитников закона.

В 2012году создана Рада «Юрист года Николаевщины» определяющая ежегодных победителей. В Раду вошли представители Николаевской областной государственной администрации, Николаевского горсовета, Главного управления юстиции в Николаевской области, Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, прокуратуры Николаевской области, Управления службы безопасности, ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области, Апелляционного суда Николаевской области, Николаевского окружного административного суда, Хозяйственного суда Николаевской области, СМИ, общественных организаций «Николаевский пресс-клуб», «Союз юристов Николаевщины».

Вручение награды происходит в следующих номинациях:

Сотрудник апелляционного суда;

Сотрудник административного суда;

Сотрудник хозяйственного суда;

Сотрудник местного общего суда;

Юрист органов исполнительной власти;

Юрист органов юстиции;

Юрист – военнослужащий;

Сотрудник органов прокуратуры;

Юрист-сотрудник СБУ;

Юрист органов внутренних дел;

Юрист органов Государственной фискальной службы Украины;

Юрист органов местного самоуправления;

Адвокат;

Нотариус;

Юрисконсульт;

Юрист- ученый, преподаватель;

Студент – юрист;

Лучший журналист в воспитании правового самосознания граждан.

Для нас очень важно получить предложения государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, профессиональных объединений юристов, общественных организаций, частных компаний, юристов и всех небезразличных граждан по кандидатурам представляемым к награде.

Рада «Юрист года Николаевщины» принимает представления на номинантов по адресу г. Николаев, ул. 8 Марта, 107, (Главное управление юстиции в Николаевской области), до 01.12.2018 г. Информация по тел. 50 50 76 Документы для представления номинантов размещены на facebook.com/lawyers.union. Е-mail: maksymkoval799@gmail.com

Итоги будут подведены традиционно, в декабре в г. Николаеве.

Подавайте свои предложения!