Стартовал прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»

Седьмой год подряд готовится вручение наград «Юрист года Николаевщины» - способ признания заслуг высококвалифицированных юристов перед Николаевщиной, популяризации профессии юриста, отличие средств массовой информации за значительный вклад в развитие правовой культуры общества, повышения уровня доверия граждан к специалистам правовой сферы.
Определение лидерства в любой сфере очень важный и ответственный шаг. В мире юриспруденции, где от профессионализма одного, порой зависят жизни сотен, тысяч людей, поэтому хочется, чтобы общество знало своих защитников закона.
В 2012году создана Рада «Юрист года Николаевщины» определяющая ежегодных победителей. В Раду вошли представители Николаевской областной государственной администрации, Николаевского горсовета, Главного управления юстиции в Николаевской области, Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, прокуратуры Николаевской области, Управления службы безопасности, ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области, Апелляционного суда Николаевской области, Николаевского окружного административного суда, Хозяйственного суда Николаевской области, СМИ, общественных организаций «Николаевский пресс-клуб», «Союз юристов Николаевщины».
Вручение награды происходит в следующих номинациях:
Сотрудник апелляционного суда;
Сотрудник административного суда;
Сотрудник хозяйственного суда;
Сотрудник местного общего суда;
Юрист органов исполнительной власти;
Юрист органов юстиции;
Юрист – военнослужащий;
Сотрудник органов прокуратуры;
Юрист-сотрудник СБУ;
Юрист органов внутренних дел;
Юрист органов Государственной фискальной службы Украины;
Юрист органов местного самоуправления;
Адвокат;
Нотариус;
Юрисконсульт;
Юрист- ученый, преподаватель;
Студент – юрист;
Лучший журналист в воспитании правового самосознания граждан.
Для нас очень важно получить предложения государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, профессиональных объединений юристов, общественных организаций, частных компаний, юристов и всех небезразличных граждан по кандидатурам представляемым к награде.
Рада «Юрист года Николаевщины» принимает представления на номинантов по адресу г. Николаев, ул. 8 Марта, 107, (Главное управление юстиции в Николаевской области), до 01.12.2018 г. Информация по тел. 50 50 76 Документы для представления номинантов размещены на facebook.com/lawyers.union. Е-mail: maksymkoval799@gmail.com
Итоги будут подведены традиционно, в декабре в г. Николаеве.
Подавайте свои предложения!