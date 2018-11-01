«Дешевый сыр подают только в мышеловках», – Президент Украины о повышении цены на газ

Глава государства отметил, что был приятно удивлен словам известного британского публициста Эдварда Лукаса на Львовском бизнес-форуме о том, что Украина уже является историей успеха, потому что справилась с вызовами, которые сбили бы с ног любую другую страну. Президент напомнил, что в 2014 году принял решение о досрочных парламентских выборах.

«Чтобы страна имела четыре года на реформы, чтобы мы говорили о развитии и реформах, а не о популистских призывах и обещаниях, лапше, которую популисты и политиканы вешают на уши избирателей», - отметил Глава государства во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса.

По словам Петра Порошенко, в 2019 и 2020 годах люди будут избирать Президента, Парламент, органы местного самоуправления.

«Президентская должность интересует многих, но привлекательность органов местного самоуправления выросла благодаря децентрализации», - отметил Глава государства, добавив, что сотни миллиардов гривен из центрального бюджета были перераспределены субъектам местного самоуправления, и должны решать проблемы местных общин. «Только одни строят дороги и детские сады, школы, больницы, а другие повышают себе зарплату и кладут деньги на депозит. Безусловно, что мы на это будем реагировать и реагировать эффективно», - подчеркнул Президент.

Он в очередной раз обратил внимание, что впервые за всю историю Украины часть сводного бюджета, которая перераспределяется в пользу местных бюджетов, превысила 50%.

«Но мы должны четко понимать – на нас надвигается тайфун оголтелого популизма... И мы совместными усилиями остановить наступление популистов. Не допустить популистов к власти, потому что государство и народ за это заплатят большую цену. Все испытания, которые люди пережили в последние годы, могут оказаться напрасными. Они (достижения – ред.) будут сведены на нет, и своими экспериментами могут привести страну к новым политическим и экономическим потрясениям», - сказал Президент.

По его словам, экономика очень плохо реагирует на лозунги, а сохранить и ускорить рост ВВП и уровня жизни можно только на основе ответственной экономической политики, которая несовместима с простыми и легкими решениями.

«Дешевый сыр подают только в мышеловках. Дешевый газ подают в российской клетке. Разве что только так можно выполнить фантастическую обещание снизить тарифы на газ вдвое, втрое или пять раз. Каждый политик имеет свой опыт, и учится на собственных ошибках. Ипотека под три процента, газ по цене в разы ниже рыночной, и тому подобное – это тоже самое, что мое неосторожное обещание закончить войну за несколько недель. Я извинился за него не только для того, чтобы снять груз с души, но и для того, чтобы моя история стала уроком для всех политиков», - подчеркнул Глава государства.

«Спасибо, что народ меня услышал и понял. Политики не сделали никаких выводов и снова вступили в соревнование по нереальным обещаниям, децибелы аж зашкаливают. Но в стране есть ответственная власть, способная перед выборами выдержать любой силы атаки популистов и демагогов. А как после выборов – возникает у вас вопрос. А после выборов - так, как решит народ. А в мудрости нашего народа как верховного суверена Украины я никогда не сомневался», - добавил Глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина – это огромный потенциал человеческой силы и веры, а также край еврооптимистов и людей с уникальной верой в Европу и собственно европейское будущее.

Напомним, что ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина взяла на себя обязанности сравнить внутренние и внешние цены на газ еще в 2008 году, за подписью премьер-министра того времени.

19 октября 2018 Кабмин поднял цены на газ для населения, чтобы Украина могла получить кредит МВФ. С 1 ноября цена вырастет на 23,5% и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

После такого решения лидерка партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Кабмин повысил цену на газ по команде президента.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в этом отопительном сезоне цена на газ больше повышаться не будет.

Напомним, 31 октября у Николаевской ОГА прошел митинг против повышения тарифа на газ.

Отметим, что в Нацкомисии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявили, что тарифы на тепло в некоторых регионах завысили на 70%.