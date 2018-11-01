Глава «Укртрансбезопасности» переложил вину за карту Украины без Крыма на своих подчиненных - СБУ проведет проверку

Глава «Укртрансбезопасности» Михаил Ноняк извинился перед украинцами за то, что во время выступления в ЕВА показал карту с «российским» Крымом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Хочу извиниться перед всеми украинцами! И перед теми, которые сегодня на передовой с оружием в руках защищают Украину от вооруженной агрессии России, и перед теми, которые в тылу делают все для того, чтобы приблизить победу наших вооруженных сил», - говорится в сообщении.

При этом чиновник оправдался, что инцидент произошел из-за того, что он не проконтролировал заранее материал для свое презентации.

«Для лучшего восприятия доклада, я дал поручение подготовить презентацию основных показателей и проблемных вопросов. Из-за нехватки времени, саму презентацию я увидел только во время выступления. Произошло недопустимо! В презентации были использованы карту Европы, на которой Крым был обозначен как российский», - написал чиновник.

Ноняк также сообщил, что обратился в СБУ для расследования обстоятельств, которые повлекли за собой этот инцидент.

«Такой поступок не может остаться без реакции! Что это? Сознательная, умышленное провокация против государственного органа или против меня лично, или нечаянная, бессознательная ошибка чиновника? Я попросил найти ответы на эти вопросы компетентный орган. Именно поэтому я обратился с соответствующим заявлением в СБУ», - написал чиновник и обнародовал документ обращения в СБУ.

Напомним, 31 октября, глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время выступления на круглом столе Комитета по логистике European Business Assotiation (ЕВА) показал карту Европы с российским, а не украинским Крымом.

Отметим, в апреле 2018 года Кабмин временно отстранял от должности Нойняка и назначал служебное расследование.