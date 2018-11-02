Во Франции министр обрезала волосы в знак солидарности с онкобольными женщинами

Министр Франции по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа пожертвовала свои волосы благотворительной организации, которая делает парики женщинам, больным раком. Она призывает всех последовать ее примеру.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Она напомнила, что, учитывая стоимость терапии, цена парика может быть чрезмерной для больных раком.

«Когда женщина страдает от рака, счета быстро растут и выходят за пределы самой медицинской помощи. Например, у тех, кто теряет волосы (из-за химиотерапии) и не может позволить себе приобрести парик, если они этого хотят», - написала министр в Facebook.

Шьяппа присоединилась ко многим женщинам, которые пожертвовали волосы во время месяца осведомленности о раке молочной железы. Ее сестра жертвует волосы больным раком каждые два года. Марлен Шьяппа отметила, что она сначала не хотела рассказывать о своем поступке публично, но решила, что важно поощрять тех, кто может сделать то же самое. Она отметила, что некоторые благотворительные организации в таких странах, как Бельгия, также принимают окрашенные, белые или седые волосы.

Напомним, что в Николаеве организовали сбор теплых вещей для семей, нуждающихся в помощи.