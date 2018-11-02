В Великобритании легализировали медицинскую марихуану – ее продают только по рецепту

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С 1 ноября в Великобритании официально разрешено употреблять и приобретать марихуану в медицинских целях.

Об этом сообщает «Tjournal».

Марихуану в Великобритании можно купить только по рецепту от врача и только в том случае, если другие лекарства не помогли пациенту. В основном, это коснётся людей с эпилепсией, пережившим химиотерапию для лечения онкологических заболеваний и тех, кто страдает рассеянным склерозом.

Как отметил Bloomberg, Великобритания – крупнейший производитель и поставщик марихуаны в медицинских целях. Страна ежегодно выращивает более 20 тонн каннабиса в теплицах. Уругвай и Канада – единственные страны мира, где канабис легализован и в рекреационных целях.

Вадим Богданов

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русскийобщество