Около 17% военнослужащих не прошли проверку на полиграфе, - Минобороны

Около 17 % украинских военнослужащих получили отрицательный результат при проверке на полиграфе.

Об этом в ходе брифинга по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины сообщил заместитель начальника отдела Станислав Коношук, передает РБК-Украина.

По словам Коношука, первым проверку на полиграфе прошел министр обороны Степан Полторак.

- Проверку проходили все, включая министра обороны. Он проходил первый, затем было проверено всех заместителей министров. Однако отрицательный результат по проверке на полиграфе не является рекомендацией к увольнению. Так вот, до 17 процентов военнослужащих получили отрицательный результат, - сказал он.

Также Коношук добавил, что больше всего количественных коррупционных нарушений в структуре МОУ зафиксировано именно в деятельности военных комиссариатов и в сфере закупок.

Напомним, в апреле 2015 года министр обороны Степан Полторак поручил проверить служащих Минобороны и Генштаба на «детекторе лжи».