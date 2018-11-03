В Париже водитель автобуса высадил всех пассажиров – они не хотели уступать место мужчине с инвалидностью

В пригороде Парижа водитель высадил из автобуса всех пассажиров после того, как они отказались уступить место мужчине в инвалидном кресле. Он помог ему подняться в автобус, оставил всех остальных на остановке и продолжил движение по маршруту.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на CTV.

В парижских автобусах выделены несколько мест для людей с инвалидностью. Несмотря на это, по словам Франсуа ле Берр, который страдает рассеянным склерозом и передвигается в инвалидном кресле, пассажиры отказались подвинуться.

- Водитель встал и сказал: «Все, автобус дальше не пойдет. Выходим!». Потом он подошел ко мне и предложил подняться, - рассказывает мужчина.

Водителя, имя которого не сообщается, называют в соцсетях героем. «Автономный оператор Парижского транспорта» обратился к жителям города с просьбой помочь в его поисках. Компания пообещала, что не будет его наказывать.

Напомним, что в Николаеве организовали сбор теплых вещей для семей, нуждающихся в помощи.