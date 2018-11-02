Ученикам николаевской школы №3 еще на неделю продлили каникулы, потому что «Голден-Буд» не успевает поставить новые окна

Директор николаевской общеобразовательной школы №3 решила продлить каникулы учащимся еще на неделю, из-за того, что фирма «Голден-Буд», которая проводит работы по реконструкции школы с термосанацией, не успели заменить металлопластиковые окна на новые.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— До 9 ноября продлевают каникулы. Директор школы сообщила нам (управление образования, - ПН) об этом, в соответствии с полномочиями директора учебных учреждений самостоятельно устанавливают, по согласованию с педагогическим советом, в том числе и термины, и длительность каникул, - сообщила начальник гороно Анна Лычко.

Также она отметила, что это связано с тем, что до сих продолжают установку окон.

После каникул ученики «будут «догонять» изучение того материла за счет каникул, из-за которых он был пропущен».

Ранее сообщалось, что в учебном учреждении собираются демонтировать металлопластиковые окна и установить новые. Тогда, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук в комментарии «Преступности.НЕТ» отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 Николаева, которые сейчас хотят заменить, пять лет собирали с родителей.

При этом, казначейство заблокировало счета департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета из-за того, что фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.

Напомним, что согласно данным публичных закупок Prozorro победителем тендера по реконструкции с термосанации здания школы стала ООО «Голден-Буд» с предложением в 32 миллиона 622 тысячи 251 гривну, 40 копеек. Руководителем фирмы значится Егор Цикало и зарегистрирована она в Центральном районе Николаева, на улице Потемкинской 76, офис 19.

Отметим, что эта же фирма «Голден-Буд» ремонтирует спортшколу «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. Во время ремонта прошел ливень и вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета пришла в негодность. В частности, по словам директора СК «Надежда» Виктории Ченцовой, подрядчик «Голден-Буд» и фирма-владелец паркета «Инвентарь-Баскет» пришли к единому мнению в вопросе оплаты испорченного паркета в баскетбольном зале. По её словам, представители организаций обсудили между собой возникшую ситуацию и пока устно договорились, что ООО «Голден-Буд» компенсирует стоимость ремонта испорченного паркета.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях, однако они выполнены не были.