В России девушка пожертвовала $5 тысяч и оплатила долги ветеринарной клиники – все это случилось из-за бездомного котенка

В Адыгее студентка выплатила 340 тысяч рублей (около 5,1 тысячи долларов – ПН), которые волонтерское сообщество «Бездомные животные Майкопа» задолжало местной ветеринарной клинике.

Девушка сделала это, чтобы волонтеры смогли принять найденного ею бездомного котенка, сообщает «Медуза».

Волонтер сообщества Зиля Степанова рассказала, что студентка попросила забрать у нее котенка, поскольку у нее самой дома уже живут два кота. Но зоозащитники ей отказали, объяснив, что у них на содержании находится около 100 животных, а кроме того, накопился большой долг перед ветеринарной клиникой – 340 тысяч рублей.

«Тогда девочка поехала и погасила весь наш долг. Такое чудо у нас впервые за все шесть лет работы нашего сообщества, мы просто в шоке», - сказала Степанова.

Она не назвала имя девушки, сказав, что та пожелала остаться неизвестной. После оплаты долга волонтеры забрали у нее котенка. Ему в шутку дали кличку «Золотой». Сейчас он на лечении в ветеринарной клинике, и ему уже начали искать хозяев.

Напомним, что в Николаеве спасатели помогли снять котенка с дерева.