В «Укрзалізниці» рассказали, что в поезде «Николаев – Киев» убирают по новой системе

Поезд 121/122 Николаев – Киев вошел в список поездов, в которых внедрена новая система уборки вагонов.

Об этом сообщает телеканал «112».

Новую систему презентовали 11 мая текущего года. Новые методы уборки включают использование немецких парогенераторов и моющих пылесосов, а также специального средства для мытья.

В ответе на информационный запрос сказано, что по состоянию на 1 ноября по новой системе убирают 59 поездов. Из списка, предоставленного компанией, видно, что курсируют они по всем направлениям, в том числе в Россию.

Напомним, что ранее пьяный пассажир поезда «Николаев-Киев» заявил, что у него бомба, тревога оказалась ложной.