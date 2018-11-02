За последние 12 лет в мире убили более тысячи журналистов, - президент Европарламента

Президент Европейского парламента Антонио Таяни сообщил, что за последние 12 лет во всем мире было убито более 1000 журналистов.

Об этом сообщает Таянии сообщает на своей странице в Twitter, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что сегодня Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.

«За последние 12 лет во всем мире было убито более 1000 журналистов. Сегодня Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов. Мы требуем справедливости для всех тех, кто заплатил своей жизнью, чтобы раскрыть правду», - подчеркнул политик.

Напомним, Саудовская Аравия признала, что в ее консульстве убили журналиста, который критиковал наследного принца.