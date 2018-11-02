В Украине вступил в силу закон, запрещающий использовать символику Нацполиции – нарушителей будут наказывать штрафом

В пятницу, 2 ноября, в Украине вступил в силу закон, запрещающий людям, которые не служат в полиции, использовать название и символы Национальной полиции.

Документ опубликовали в официальном парламентском издании «Голос Украины» в четверг, 1 ноября.

В законе № 2584-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины» указано, что признаками принадлежности к полиции является символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные знаки отличия, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.

Кроме того, наименование полиции или производных от него, в том числе на иностранных языках, а также признаков принадлежности к полиции осуществляется исключительно полицией или же по решению руководителя полиции.

С мая 2019 года начнут действовать штрафы за нарушения при использовании признаков принадлежности к полиции.

Так, незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции, в частности изложенных на иностранном языке, например на транспорте, будет предусматривать штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

При этом если наименование полиции или ее признаки на одежде, транспорте, зданиях либо бланках документов использовали органы госвласти, местного самоуправления, юрлиц или физические лица-предприниматели, ответственность составит от 34-51 тысяч гривен.

Повторное нарушение в течение года будет предусматривать штраф для физических лиц - от 51 до 68 тысяч гривен, а для ФЛП и должностных лиц - от 68 до 85 тысяч гривен.