Николаевец заявил, что в детской больнице массово сокращают врачей – Шамрай заверила, что медики лишь переезжают в другое здание

Житель Николаева заявил, что в педиатрическом отделении №2 городской детской больницы №2 сокращают 15 работников по собственному желанию из-за того, что здание продали в частные руки.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

— В Николаеве резонансный случай. В детской поликлинике №2 сокращают 15 человек, и вместо того что бы их сократить по статье, их просят уволиться по собственному желанию. Пригрозили, что если будут куда-то обращаться, то больше в жизни никуда не устроятся. Основания: у них на Космонавтов забирают площадь, пришла непонятная мафия, купила площадь и выкинула их на улицу. Главврач «врубает окуня» и ничего не комментирует, - сообщил мужчина.

Ирина Шамрай В то же время, в комментарии «Преступности.НЕТ» начальник управления охраны здоровья Николаевского горсовета Ирина Шамрай сообщила, что данная информация недостоверна.

— Информация на 102% не соответствует действительности, она фейковая. В то время, как у нас недостаток кадров, 64% - обеспеченность врачами, и 72% - средними медработниками, мы не можем потерять ни единого медработника, - сообщила она.

По ее словам, сейчас идет реформирование второго уровня оказания медицинской помощи, и согласно письму от Национальной службы здоровья Украины, «с 1 января 2019 года лечебные учреждения, которые оказывают первичную помощь и которые не будут некоммерческими предприятиями, и не заключат договор с Национальной службой здоровья Украины, будут финансироваться с местных бюджетов».

То есть Государственный бюджет не будет выделять финансирование в виде субвенции на лечение детей. При этом Шамрай отметила, что Николаевский горсовет успел преобразовать первичный уровень в коммунальные некоммерческие учреждения и на данный момент идет подготовка лицензий и заключение договоров с Национальной службой здоровья Украины на продолжение финансирования за счет Госбюджета.

— Наших детских поликлиник, как таковых, по городу всего три: на Бутомы, на Садовой, на Декабристов. Также филиал на Космонавтов и детская больница со стационаром на Рюмина. В перечне и номенклатуре классификаций, которые согласно договору будут финансироваться Нацслужбой здоровья Украины, из перечисленных - нет, есть только детская больница. Для этого, чтобы не потерять наши кадры, территорию, мы объединяем нашу детскую больницу №2 с поликлиниками. Этот процесс идет более полугода, мы провели массовые совещания с главврачами поликлиник и решали, как правильно сделать все это. В итоге мы объединяем все детские больницы под эгидой детской больницы №2. В итоге будет у нас единое лечебное учреждение, которое будет оказывать медпомощь детскому населению, - заявила Шамрай.

Также начальница горздрава заверила, что этот процесс идет «мирно и полюбовно».

— У нас на Космонавтов есть филиал поликлиники, там пусто. Там сидит пять педиатров из ЦПМСД №2, главврач Тамара Дубинец, которая осуществляет педиатрический осмотр. Они не относятся к детской больнице, они относятся к ЦПМСД №2. Там два адреса: Космонавтов, 126 (ЦПМСД №2, - ПН) и Космонавтов, 144 (филиал детской поликлиника №2, - ПН). Тамара Дубинец забирает из Космонавтов, 144 на свою территорию этих пять педиатров, на Космонавтов, 126. Вместо этого, поликлиника для взрослых, которая будет реформироваться в этом году, переезжает на Космонавтов, 144. И все. Никто никого не увольняет, как мы можем уволить узкого специалиста? Ничего для жителей не поменяется, все остается. Единственное, что не на Космонавтов, 144, а на 126. Потому что содержать ради троих человек здание около 300 квадратных метров смысла нет, это дорого стоит. Оно не выполняет свои функции, там нет нагрузки. Врачи просто переезжают в другие кабинеты, им отводится свое крыло, - подытожила чиновница.

Напомним, что в Николаеве ЦПМСД собираются переформатировать с коммунальных учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия, дабы в дальнейшем заключить договор с национальной службой здоровья Украины, которая будет их финансировать.

Ранее сообщалось, что 30 января, вступил в силу Закон Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» и начался процесс превращения медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия.

Также ранее на комиссии по охране здоровья депутаты поддержали присоединение детской поликлиники №3 по улице Курортная, 3 и детской поликлиники №4 по улице Садовая, 30 к Детской городской больнице №2. Это делается с целью повышения уровня медицинской помощи и ее доступности для жителей города, эффективного использования ресурсов, а также реформирования отрасли здоровья.